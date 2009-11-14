Студенческая деревня в Минске

Первое общежитие сдадут в эксплуатацию уже через несколько недель. Первыми оценят новое жилье студенты БГУ.

Они могут рассчитывать не только на комфортное проживание, но и на отдельную поликлинику и даже гостиницу для родителей и друзей.

В июне 2008 года главу государства познакомили с проектом одного из уникальнейших комплексов не только в Беларуси, но и на всей территории СНГ. Тогда же – в июне – начато и строительство студенческой деревни. Первый кирпич закладывает Президент Александр Лукашенко.

Идея такого городка казалась студентам эфемерной. А сам комплекс – чем-то из далекого будущего. Но уже через год от сомнений не остается и следа. Первое общежитие более чем на тысячу мест практически готово к сдаче. На очереди – новые вершины.

Александр Ракеть, заместитель начальника СУ-1 УП «Монолит»:

– Этот студенческий городок будет полностью расстраиваться. Сейчас уже начали строить девятое общежитие, начали земельные работы. Студентам крупно повезло. Когда уже сдастся весь городок, планируется запустить линию метро, которая будет находиться буквально в пару десятков метров от общежития.

Первый дом студенческой деревни возводили около тысячи человек. В том числе и сами студенты. Бригадир Тамара Комаровская следит за тем, чтобы все шло гладко. Ее приглашали на самые глобальные стройки страны. Президент лично вручил ей медаль за трудовые заслуги. Студенческое общежитие – ее очередной вклад в золотой послужной список. Выравнивая стены, радуется за их будущих жителей. Ведь в ее студенческие годы о таком и мечтать не могли.

К слову, это первое в республике общежитие с современной планировкой. На две комнаты – пять человек, кухня, санузел и душевая. На каждый блок выделен телефонный номер. Еще одно преимущество – локальная сеть с выходом в Интернет в каждой комнате.

В последнее время тема студенческой деревни – самая обсуждаемая и на университетских форумах. Он-лайн студенты спорят, кому же первым жить в новом доме. Точно известно – собирать чемоданы уже могут студенты Белорусского государственного университета. В первую очередь повезет юристам и «международникам». Они покинут старое здание «четверки» на проспекте Победителей.

А к 2011 году, как только прозвучит финальный аккорд без преувеличения глобальной стройки, новую прописку получат семь тысяч человек. И пока шанс попасть в этот топ-лист есть у каждого.