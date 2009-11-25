Строящим жилье за свои деньги и в кредит планируют помочь

Систему льготного жилищного кредитования в Беларуси необходимо подкорректировать.

Такое мнение высказали депутаты на парламентских слушаниях в Минске.

В Овальный зал Национального собрания пригласили представителей всех заинтересованных министерств, а также стройорганизаций и банков, учёных и зарубежных экспертов.

В частности, для решения проблемы предлагается создать механизм государственного поощрения тех, кто строит жилье за свои деньги и в кредит. А для льготного кредитования – больше привлекать внебюджетные средства. Как вариант развития законодательства – появление системы строительных сбережений.