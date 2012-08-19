Стройотряд борисовского строительного лицея: и опыт, и гарантированное место практики

Стройотрядовское движение зародилось полвека назад. В 1958 году на освоение целинных земель Казахстана направилось несколько факультетов московского государственного университета. После поездки студенты МГУ предложили организовывать студенческие бригады на принципах добровольности участия и самоуправления. В 1960 году они выступили с письмом-обращением, где рассказывали об удачном опыте работы на целине. Так стройотряды начали создавать по всей стране.



В 1961 году на целинных стройках работали 1300 студентов, через год — уже почти 10 тысяч, а потом счет пошел на сотни тысяч. Движение приобрело официальный статус — и был создан Всесоюзный студенческий стройотряд. Его участники трудились на стройках, восстанавливали железные дороги, собирали урожай.



Каждый отряд имел название, флаг и гимн. Священным предметом была «строевка» — парадная форменная куртка с нашивками и значками с количеством выездов на работы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.



В СССР стройотрядовское движение было очень активным, но с распадом союза поутихло. Беларусь — единственная на постсоветском пространстве, где традиции студотрядовского движения в 2005 году были поддержаны на государственном уровне. Вслед за нами, движение студотрядов стало возрождаться в России, Украине и Казахстане.



Строительные студенческие отряды в Беларуси – явление не столь масштабное, как в почившем СССР, но, тем не менее, достаточно распространенное. Студенческая братия участвует в строительстве объектов по всей стране, а также помогает в уборке урожая.



Стройотряд борисовского строительного лицея создан только в этом, 2012 году, и трудится на реконструкции молочно-товарной фермы. Ребята несовершеннолетние, так что работают полдня. Стройотряд небольшой. Добровольцев было много, но вот медкомиссию прошли только 16.



Делится опытом и курирует ребят Виктор Бондаренко, замдиректора по учебно-производственной работе. Для него такое руководство не в новинку. В прошлом - стройотрядовец со стажем.



Виктор Бондаренко, заместитель директора по учебно-производственной работе:

За полгода заказывали себе форму - это было в 1977 году. Работали на броллерной фабрике Гомеля. Был командиром. Занимал призовые места. Держал знамя. Были награждены поездкой в Германию. Были свои песни. Ходили на фильмы. Работы были тяжелыми. Работали на энтузиазме.

Считаю, что это нужно. Это практика. Показать себя. Сейчас внедрили систему бригадирства. Свой бригадир. Даем самостоятельность в работе и руководстве. Ребятам нравится.

Я думаю, надо формировать студотряды с апреля месяца. Знать объемы работ. Проходить медкомиссии. Надо настроение создавать.



Целое десятилетие, а по университетским меркам — полных два выпуска, студенты не знали, что такое строительные отряды. Наши родители с ностальгией вспоминают времена, когда они дружной командой ехали на далекие стройки некогда необъятного СССР. Скептики называют это пережитками прошлого. Для самих же участников их деятельность выражается в нескольких словах — дружба, организованность, профессионализм.



Виктор Бондаренко:

Тогда был стимул, знаю по себе. Почему все рвались? Были вечера. Подводили итоги. Грамоты, премии. Сам подумал и решил, может создать свой. Нас не брали старшие. Свой создали и именно на энтузиазме. Были привелегии — платили стипендию, общежитие. У родителей денег не брали.



Доволен и Михаил Мироненко - мастер высшей категории. Он поможет, подскажет и покажет как надо работать. Стройотрядовского опыта тоже не занимать. В лицее работает 32 года, душой прикепел и за авторитет родного заведения переживает. Так что контроль качества строжайший. А в перерывах с удовольствием рассказывает о своем студенческом стройотрядовском прошлом.



Михаил Мироненко, мастер высшей категории:

Судьба свела меня со стройотрядами еще в 1974 году. В Казахстане. Все делали сами. Ехали туда, чтобы заработать денег. Один день выходной. На то время — 800 рублей. Рядом работали чеченцы.



Эмоциональная составляющая - одна из главных в стройотряде. Но романтика на финансовой основе в разы приятнее. А потому лицеистов-трудоголиков обязательно поощрят. Если в 1970 году самые дешёвые «Жигули» стоили 5600 рублей, то бойцы стройотрядов зарабатывали за лето около 1300 рублей. Теперь студенты получают от 2 до 6 миллионов рублей в месяц.



Главное - чтобы заказчик сделанной работой был доволен. А руководитель хозяйства - Галина Николаевна, эмоций не скрывает. Её ОАО только год, так что восстанавливать приходиться многое. Лицеисты с поставленной задачей справились вдвое быстрее. Таким образом заработали себе очередной договор. До и места на практику тоже больше искать не нужно.



Галина Николаевна, руководитель ОАО:

Сразу - шок, что делать с молодыми ребятами? Они несовершеннолетние, им по 16 лет. Боялась, чтобы где-то не влезли, ферма-то действующая, тут всякие бывают нюансы. Было боязно, но в первые дни все сомнения развеялись. Я не ожидала, что у нас получится такой хороший стройотряд, что ребята не то, что оправдают даверие и надежду, а что действительно у них получится самостоятельно работать. Под присмотром мастера, но все же. Настолько довольны! Они работали активно, с задором - не все даже взрослые так могут, а мне есть с чем сравнить. И сделали большой объем работы. Молодцы!



Первый блин не вышел комом, резюмируют сами лицеисты. И в следующием году намерены вновь трудиться летом. А работать вместе— это полезно: сразу узнаешь, кто чего стоит. К тому же, это возможность заработать. Да и перетруждаться не пришлось, а море удовольствия и позитивных эмоций будут вспоминать всегда.



Андрей Мицкус, 1-й секретарь Борисовской районной организации БРСМ:

Прежде всего, для ребят это профессиональный рост и умение общаться в коллективе. В их возрасте, кода у человека формируется характер, личность, я думаю, эта работа важна для дальнейшей и профессиональной деятельности. Да и, как я говорю, будет о чем вспомнить в старости!