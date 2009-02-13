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Строительство жилья в Беларуси к марту подешевеет на 5-7%

13 февраля 2009 15:16
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Снижение стоимости квадратного метра коснется строящегося жилья для нуждающихся и коммерческого. Это стало возможным за счет уменьшения цен на отдельные виды стройматериалов: цена на цемент и щебень упадет на 10%, на железобетон – до 7%, на стекло - на 5%, и на арматуру - до 15%. Стоимость коммерческого жилья составит от тысячи трехсот до полутора тысяч долларов за квадратный метр. В этом году продолжится работа и на крупных стройках страны.
# общество

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