Строительство жилья в Беларуси и болевые точки отечественной стройиндустрии

Денег в отрасль в последние годы вложено немало, а вот отдачи - не так много, как хотелось бы. Проектируют жилье по-прежнему медленно, а строят некачественно. Но и после заселения в квартиру-недоделку, новоселу найти правду бывает ох как нелегко.

Олеся Кравцова, жительница дома:

Всего 15 градусов тепла. Горячей воды нет, хотя по документам она уже две недели назад должна была быть. Газа нет.

Девять этажей элитного брака и недоделки, для которых и сорока страниц — мало. Эти кадры зрители нашего телеканала активно обсуждают уже две недели. Владельцы 72-х элитных квартир в Гомеле добиваются качества, за которое уплачены кровные деньги.

Cемья ключи получила в начале года. Даже от люстры отказаться пришлось в пользу ведра. Жить в квартире нельзя, а вот коммуналку платить надо.

Александр Сайков, председатель Товарищества собственников «Улица Мазурова 117б»:

Из документов, которые мы передали на УКС, они составили 42 листа формата А4. Мы не получили ни одного письма ни от одной контролирующей или другой инстанции, которая дала бы нам какой-то ответ.

Визит журналистов подействовал как лекарство. За две недели дом по гомельской улице Мазурова преобразился. На штукатурке заиграли свежие краски. Теперь и вода в доме есть (просто счастье): и холодная, и горячая.

В гости к многодетным Кравцовым строители ходят, как на работу. А всё равно в квартире с отделкой спасать всё приходится самим. Не по правилам установленные окна и двери, испорченные сваркой стеклопакеты — устранять недоделки рабочие, похоже, будут до лета. Строительные ошибки здесь граничат с проектными нарушениями.

А это уже область Могилёвская. Валентин Пехтерёв — глава многодетной семьи. Новоселье справили осенью, к весне собрали видеоколлекцию минусов.

Валентин Пехтерёв, механизатор СПК «Комсеничи»:

Потолок как решето — топишь-топишь, а куда тепло уходит. На улице новая трещина уже пошла, а мне говорят: дом на место садится.

Таких домов в Круглянском районе в СПК «Комсеничи» построено ещё четыре, с теми же проблемами. Проектировщики говорят — просто не учли белорусскую зиму.

Николай Патрончик, начальник ПМК-266 г.п. Круглое:

Проблема есть, и она уже на уровне проектного института решается. То есть пазухи мы должны засыпать нормальным грунтом, который при морозах не увеличивается в объёмах. Тогда реакции никакой не будет, и дом простоит 100 лет.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Как строятся дома непосредственно в сельской местности — мы Вам направим соответствующую докладную записку с фотографиями. Масса безобразий.

Как бороться с браком, недоделами, затянутыми проектами и другими болезнями отрасли, на неделе обсуждали у Президента. Нацбанк, к примеру, по браку предложил ударить рублём, ужесточая параллельно дисциплину. Госстандарт — прописать экономическую ответственность в контрактах.

Пётр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Не фиксировать то, что плохо сделано, а приходить и говорить: «Не оплачивать». Если платили — вернуть деньги. Тогда через год все научатся нормально работать.

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

В контрактах должны присутствовать разделы ответственности за качество продукции и экономической ответственности за невыполнение требований. Сегодня это международная практика, и она подкрепляется введением у нас европейских норм.

Спрос за наплевательское отношение к людям отныне станет более жёстким, резюмировал Президент. Поручение — к лету навести порядок везде.

Александр Лукашенко:

У меня есть уполномоченный Президента по области. У меня есть помощник в области и есть губернатор. Втроём садитесь в городе, в области. Дом сдан, человек пришёл — качества нет: обои полетели, сырость, течёт и так далее. Всё это в области под вашу — троих — ответственность должно быть устранено. Срок — первая половина этого года. И не дай Бог проверяющие по моему поручению найдут хоть один недостаток — пеняйте сами на себя. Ответственный — премьер-министр, организуйте эту работу. Это безобразие, людей это убивает. Наплевательского отношения к людям я не потерплю.

Почему лакомые стройплощадки достаются иностранцам, а не белорусским строителям? Почему мы строим за рубежом за меньшие деньги, которые можем заработать у себя? Почему выгодные заказы часто достаются фирмам-однодневкам без опыта, средств и мощностей? Слов «почему» и «когда это кончится» звучало на совещании много. Президент в очередной раз привёл и пример, когда инвестор месяцами не может согласовать документы. Ответ почти на все вопросы: за всем — бюрократия и нерасторопность чиновников.

Александр Лукашенко:

Если дом полгода стоит незаселённым — головой ответите. Наведите порядок здесь и не ждите, пока придёт кто-то из МВД, КГБ или ведомства Ломатя. Предупреждаю: страна должна быть вылизана через месяц! Вдоль дорог — посадочные полосы, и так далее, и тому подобное. Мне проблемы не составляет сесть за руль и проехать тихонько там, где вы меня не ждёте. Я вас категорически предупреждаю! Это наш имидж!

Проблемы в отрасли есть, но на чаше весов -- и плюсы. Строится много. Как грибы, вырастают целые микрорайоны, всё больше появляется в стране и объектов, которые привлекают туристов.

Уже с 1 августа строить начнут по-европейски — на новые стандарты переходят и строители, и производители, и те, кто качество тестирует.

Внимание стройкомплексу исключительное, как к локомотиву экономики. Отсюда и ряд мер только последних лет, как в бюджетной, так и денежно-кредитной политике. Эффект есть: доля строительства в ВВП выросла. Но, как заметил Президент на неделе, отдачи хотелось большей — «соразмерной вложенным средствам».