Строительство скоростной трассы Минск-Вильнюс

Сегодня в Вильнюсе прошла встреча премьер-министров Беларуси и Литвы.

Один из вопросов обсуждения — возможности поставки нефти из Венесуэлы в Беларусь через порт в Клайпеде.

Точно известно, кто в Литве больше всего заинтересован в том, чтобы экономика Беларуси наращивала обороты — администрация Клайпедского порта. Белорусские товары занимают второе место во всем грузообороте этого транспортного узла.

Так, в прошлом году наши компании переправили через Клайпеду шесть миллионов тонн грузов. Литовская сторона хочет значительно увеличить эту цифру с помощью нефти из Венесуэлы. Задача Беларуси — договориться о максимально выгодных условиях.

Сергей Сидорский, премьер-министр Беларуси:

Мы переработаем первую партию нефти, посмотрим всю логистику, выверим экономику. Ведь это не игры, а серьезный бизнес. Мы рассмотрим предложения, которые на сегодня к нам поступили с северных, южных и западных направлений по поставке нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод. Взвесим всю логистику, выберем оптимальный путь и будем принимать следующий танкер.

Расстояние от Минска до Вильнюса меньше, чем путь до любого из областных центров. Бизнес-сообщество понимает, что такая географическая близость неизбежно приведет к экономическому партнерству.

Инвестиции — одно из ключевых понятий в отношениях Минска и Вильнюса. Почти четыре сотни литовских компаний зарегистрировались в Беларуси, чтобы заниматься бизнесом. За прошлый год, который был достаточно сложным для обеих стран, наши партнеры инвестировали более 30 миллионов долларов. При этом уже разработан пакет проектов, общая стоимость которых — почти полмиллиарда долларов.

Результатом нынешних белорусско-литовских переговоров станет строительство транспортно-логистического центра в Воложине. Кроме этого, около Могилева запустят деревообрабатывающий завод, вся продукция которого будет идти на экспорт. Литовские бизнесмены также планируют открыть в Беларуси несколько перерабатывающих предприятий.

Семен Шапиро, министр сельского хозяйства Беларуси:

Я вижу заинтересованность литовских бизнесменов в инвестировании в нашу мясо-молочную промышленность. Мы уже начали работать, и я настойчиво предлагаю бизнесу Литвы приходить на наш рынок.

Нарастить экспорт сельхозпродукции наши аграрии могут с выходом на европейский рынок. Нужно только ввести в производстве западные стандарты. И Литва здесь готова помочь Беларуси.

Андрюс Кубилюс, премьер-министр Литвы:

В отдельных отраслях, в частности в переработке, мы знаем все требования Евросоюза и можем передать их белорусской стороне. Я имею в виду также и инвестиции частного капитала.

Белорусская сторона инициирует строительство скоростной дороги Минск-Вильнюс. Этот проект собираются реализовать в рамках Восточного партнерства. Возможно, это также позволит придать дополнительное ускорение двухсторонним отношениям.

Алексей Адашкин, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ, Литва.