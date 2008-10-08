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Строительство первого белорусского велодрома на "Минск-Арене" завершится в ноябре

08 октября 2008 10:24
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Сейчас в стенах комплекса укладывают специальное деревянное покрытие. Помощь оказывают немецкие коллеги. Параллельно с велотреком обустраивается и велодром. Подведены коммуникации, полным ходом идут отделочные работы. В ближайшее время начнут устанавливать трибуны на две тысячи человек. Уже в июле 2009 года современный спортивный объект примет чемпионат Европы по велотреку. В турнире примет участие 400 спортсменов из 30-ти стран мира.
# общество

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