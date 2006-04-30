Строительство многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена" будет ускорено

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля принял участие в республиканском субботнике. В составе бригады глава государства выполнял работы по установке сетчатых ограждений по периметру площадки многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена".Как сообщили в пресс-службе Президента страны, перед началом субботника главу государства проинформировали о ходе проектирования и подготовки к возведению этого объекта, а также о перспективах развития района жилой застройки "Лебяжий". Президент считает, что нельзя затягивать сроки создания "Минск-Арены", его необходимо построить в максимально сжатый период времени. Александр Лукашенко потребовал сократить сроки строительства комплекса и ввести его в строй в 2009 году. Основные строительные работы должны развернуться уже во второй половине нынешнего года.

По мнению специалистов, это будет одно из лучших спортивных сооружений не только в СНГ, но и в Европе. Здесь все будет предусмотрено для состязаний самого высокого мирового уровня.

"Минск-Арена" - это уникальный спортивный комплекс, в котором планируется создать необходимые условия для учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований по 28 видам спорта, отдельные из которых до настоящего времени не имеют необходимой спортивной базы в нашей стране. В "Минск-Арене" можно будет заниматься акробатикой, бадминтоном, боксом, баскетболом, гандболом, борьбой, спортивной и художественной гимнастикой, прыжками на батуте, фигурным катанием, мини-футболом, теннисом, хоккеем и другими видами спорта.

Немаловажно, что в комплексе будет создана уникальная ледовая дорожка для занятий конькобежным спортом в любое время года, а также специализированная база для фигурного катания и велодром. Предусмотрен целый комплекс помещений для спортсменов, тренеров, судей, медиков. В планах - создание пресс-центра, ресторана на 300 мест, условий для проведения концертов, эстрадно-цирковых шоу.

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные строительные работы. Параллельно готовится проектно-сметная документация, проект всесторонне выверяется.

Под строительство отведен участок площадью более 16 га в Центральном районе белорусской столицы на пересечении улицы Нарочанской с проспектом Победителей. Генеральным планом строительства комплекса предусмотрено функциональное зонирование территории с выделением основного подхода, зрелищно-спортивной зоны, коммунальной зоны и гостевых автостоянок. В числе основных объектов - многофункциональная спортивно-зрелищная арена, вместимостью 15 тыс. зрителей, конькобежный стадион на 3 тыс. зрителей и велодром на 2 тыс. зрителей. На территории, примыкающей к улице Нарочанской, предусмотрены места для установки торговых павильонов. В коммунальной зоне комплекса разместится закрытая автостоянка на 520 автомобилей, на крыше которой будет устроена открытая стоянка.

Президент потребовал, чтобы строители и архитекторы все предусмотрели с точки зрения безопасности, экономичности и функциональности. Прилегающая территория должна гармонировать с новым комплексом.

Заниматься спортом в "Минск-Арене" смогут не только спортсмены, но и все желающие.