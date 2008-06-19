Строительство Минской студенческой деревни должно быть завершено к ноябрю 2011 года

Такое поручение дал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии начала строительства этого молодежного комплекса. Главе государства представили макет грандиозной стройки. Аналогов Минской студенческой деревне в СНГ пока нет. Это будет не просто квартал из почти десятка современных общежитий, а уникальный жилой комплекс. В проекте предусмотрено абсолютно все для интересов и нужд вузовской молодежи: поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый и развлекательный центры, другие объекты социальной инфраструктуры.



Строительство этого современного комплекса должно идти ударными темпами. К этой работе, по мнению Президента, в первую очередь должны подключиться непосредственно вузы столицы. Здесь Александр Лукашенко видит большой потенциал в тех, для кого строится деревня – в самих студентах. Ректорам поручено активно задействовать студенческие стройотряды.



Около трети иногородних студентов сталкиваются с острой жилищной проблемой. Это особо подчеркнул Александр Лукашенко. Нехватка мест в общежитиях вынуждает вузовскую молодежь снимать квартиры в столице за большие деньги. Строительство студенческой деревни, позволит решить квартирный вопрос для 11 тысяч учащихся из различных вузов.