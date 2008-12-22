Строительство АЭС даст мощный импульс развитию всего Островецкого района

В разные периоды только на возведении станции задействуют от 2 до 7 тысяч человек.

Положительное влияние окажет реализация проекта и на демографическую обстановку. По оценкам специалистов доля трудоспособного населения в регионе возрастет до 75%, повысится научно-образовательный уровень специалистов. Кроме того, предусмотрены меры социальной защиты населения, включая программу повышения качества жизни людей и другие мероприятия.

Как сообщалось ранее, Государственная комиссия по выбору места строительства Атомной электростанции в Беларуси остановилась на Островецкой площадке в Гродненской области. Она лучше всего подходит по всем необходимым стандартам - более надежный грунт, нет известняка, поэтому проседаний фундамента быть не должно. Однако кроме этих важных параметров, учитывались и социально-экономические особенности региона.

О том, что возведение АЭС дает мощный импульс развитию всего района строительства, свидетельствует мировая практика. Ведь надо будет построить и дополнительную инфраструктуру для обслуживания станции, для семей ее персонала, включая автомобильные и железнодорожные пути. По самым предварительным оценкам, население в Островецком регионе увеличится на 30 тысяч человек. Только для возведения станции задействуют от 2 тысяч до 7 тысяч человек. При этом значительная часть работ будет выполняться местными стройорганизациями.

Проектировщики станции уже начали разработку объектов будущей АЭС с учетом всех геологических особенностей островецкого района. И если работа по обоснованию инвестиций строительства станции закончится только в следующем году, то уже в январе должная начаться первая стадия возведения городка для атомщиков – четыре девятиэтажных дома.

До конца декабря должен решиться самый главный вопрос сегодня: как будет определяться подрядчик строительства станции? Либо путем проведения тендера, либо - прямыми переговорами.

