Строительная отрасль Беларуси набирает обороты

За 9 месяцев введено более 4,5 миллионов квадратных метров жилья.

К концу года эту цифру планируется увеличить до 6 миллионов. Это значительно больше, чем в рекордном 1991 году.

Наиболее активно «строятся» в Минской и Брестской областях. Особое внимание — жилью на селе. Там дома по комфорту и качеству должны не уступать городским.

За последние годы вдвое возросло число строительных организаций, причем работающих не только в нашей стране, но и в Армении, Иране, Польше и России. Сегодня строительная отрасль — одна из лидирующих в стране по уровню средней заработной платы, а объем выделяемых средств возрос почти на четверть по сравнению с прошлым годом.