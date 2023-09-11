«Стремительный разгром врага». Подвиг советских танкистов увековечили в Бешенковичском районе

Лариса Бруева, член Координационного совета Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества»:

На этом месте, где мы сейчас находимся, соединились два фронта: 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский. И тогда, когда у нас была «Вахта памяти», наши мальчишки и девчонки форсировали реку Западная Двина. И с этой стороны мы проводили такую зарницу, и они встретились и почувствовали, что такое было соединение именно в этом месте. Я конечно, очень рада, что здесь поставили этот памятник. Потому что всегда, когда мы проводим экскурсии, экспедиции, вахты памяти, всегда останавливаемся в этом месте, чтобы почтить погибших воинов.