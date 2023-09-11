«Стремительный разгром врага». Подвиг советских танкистов увековечили в Бешенковичском районе
Новости Беларуси. В память о ключевых событиях Витебско-Оршанской операции. В Бешенковичском районе, около деревни Гнездилово, торжественно открыт мемориальный комплекс на месте памятного знака, установленного в 1966 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом увековечено событие, ставшее частью операции «Багратион», – соединение войск 39-й армии 3-го Белорусского фронта и 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. По идее авторов мемориала, его доминанта – два штыка, стремящиеся ввысь – символизируют два фронта и объединение двух армий. Орден Отечественной войны на стеле напоминает о разгроме группировки врага.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Советские танкисты приняли самое активное участие в освобождении Беларуси, обеспечив высокие темпы наступления и стремительный разгром врага в ходе операции «Багратион». Именно поэтому образцы бронетанковой техники установлены военным ведомством Беларуси совместно с местными органами власти на мемориалах в различных уголках страны.
Лариса Бруева, член Координационного совета Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества»:
На этом месте, где мы сейчас находимся, соединились два фронта: 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский. И тогда, когда у нас была «Вахта памяти», наши мальчишки и девчонки форсировали реку Западная Двина. И с этой стороны мы проводили такую зарницу, и они встретились и почувствовали, что такое было соединение именно в этом месте. Я конечно, очень рада, что здесь поставили этот памятник. Потому что всегда, когда мы проводим экскурсии, экспедиции, вахты памяти, всегда останавливаемся в этом месте, чтобы почтить погибших воинов.
На реконструкцию и благоустройство комплекса пошли средства, собранные во время районной акции «Вахта памяти», в которой вместе с жителями района участвовали россияне.