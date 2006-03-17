Стражи дорожного порядка не теряют бдительность

В среднем за одну неделю инспекторы дорожно-патрульной службы ГАИ задерживают в Минске пять водителей с поддельными водительскими документами.Водительские права и талоны к ним, временные разрешения на управление транспортным средством, техпаспорты, медицинские справки, сертификаты на прохождение техосмотра - все это подделывают мастера-умельцы. Так, в начале марта сотрудники ГАИ задержали таксиста, который подделал квитанцию об уплате штрафа. Определить подлинность документов для инспекторов ДПС сегодня не составляет большого труда. Водительские права, к примеру, <просвечиваются> лучами специального прибора, а штампы и подписи госавтоинспекторов на сертификате о прохождении техосмотра сверяются визуально с подлинными образцами.