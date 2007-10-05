Стражи дорог собрались на экстренное совещание

За минувшие сутки в республике произошло 19 ДТП, в которых семь человек погибли.

Только в столице вчера вечером зафиксировано семь крупных аварий. Трое погибших, шесть получили ранения различной степени тяжести. Причем, ДТП со смертельным исходом произошли почти в одно и то же время - с восьми до девяти вечера. В районе улиц Тимирязева - Радужная был насмерть сбит пешеход. Аналогичная трагедия случилась на улице Плеханова. Погибший, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. В районе улицы Ванеева автомобиль Ауди столкнулся с БМВ. Обе машины были вынесены за пределы проезжей части.

Всего же за минувшие сутки в столице произошло около сотни ДТП. В связи со всплеском аварийности, стражи дорог сегодня собрались на экстренное совещание. Одна из тем - нетрезвые водители за рулем. За девять месяцев этого года в минский вытрезвитель было доставлено более 800 человек. Много ДТП в Минске совершается иногородними водителями. Потому инспекторы советуют приезжим учитывать интенсивность дорожного движения в столице.