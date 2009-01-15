Страусиные фермы Беларуси осваивают продажу пера и кожи птицы

На ферме под Климовичами сегодня в вольерах около 700-т страусов. Мясо и яйца более чем востребованы. И не только в областной торговой сети, но и в столичных магазинах и ресторанах. Даже перья и те художники раскупают. Дошёл черед и до страусиной кожи. Ее обработкой занимаются прямо на птицефабрике.



Чехлы для мобильных телефонов, косметички, ремни и даже кожаные кепки. Со временем научатся и куртки шить. В белорусском климате африканские чёрные страусы вполне освоились. Мужские особи, как и на родине, достигают веса в 130-150 килограммов. Да и размножаются, как дома. К концу года поголовье увеличится до тысячи птиц.