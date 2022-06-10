«Страшно даже представить, что там было во время войны». В Орше встретили «Поезд Победы»

Новости Беларуси. В Орше торжественно встретили «Поезд Победы». Передвижной музей остановился на перроне железнодорожного вокзала, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Историко-просветительский проект посвящен событиям Великой Отечественной войны. В девяти вагонах – трехмерные панорамы, макеты в натуральную величину, благодаря современным технологиям посетителей ждет полное погружение в военное время. Одна из экспозиций посвящена подвигу защитников Брестской крепости. Проект – инициатива Белорусской железной дороги совместно с российскими коллегами.

Мария Ильюшкова, жительница Орши:

Вагон, который меня больше всего тронул, это концлагерь. Страшно даже представить, что там было во время войны, как люди смогли пережить это все. В общем, потрясающе. Впечатления сильные.

Виктор Юранов, бывший малолетний узник:

Очень своевременный, очень хорошо, что он пришел второй раз в город Орша. Очень хорошо, что пригласили сюда очень много молодежи, школьников. Это, во-первых, останется у них в памяти на всю жизнь. А для нас это огромная радость, что то, что сделали мы, наше поколение, не прошло даром, что у нас растет замечательная смена.