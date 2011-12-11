Страны ООН договорились о продлении Киотского протокола

Этот международный документ о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов ратифицирован более чем в 160 странах мира, в том числе и в Беларуси.

Срок действия первого периода договора истекал в 2012 году, однако участники сессии ООН, которая проходит в ЮАР, решили продлить его на 5 лет. Кроме того, приняли план будущего документа, который обяжет все страны, а не только промышленно развитые, сокращать объемы выбросов парниковых газов.

Новую версию Киотского протокола намерены принять в 2015 году, а в силу он вступит к 2020-му, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Беларуси уже заявили о готовности нашей страны взять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов к этому времени на 10%.