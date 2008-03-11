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Страны Европы отмечают День памяти жертв терроризма

11 марта 2008 09:11
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Он объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004 года. Тогда погиб 191 человек, более 1800 получили ранения. Беларусь решительно осуждает международный терроризм. Наша страна является участником всех основных действующих международных договоров, касающихся вопросов борьбы с этим социальным злом, которое в наше время приобретает международный размах и представляет одну из основных угроз мирному развитию человечества.
# общество

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