Страны Европы отмечают День памяти жертв терроризма

Он объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004 года. Тогда погиб 191 человек, более 1800 получили ранения. Беларусь решительно осуждает международный терроризм. Наша страна является участником всех основных действующих международных договоров, касающихся вопросов борьбы с этим социальным злом, которое в наше время приобретает международный размах и представляет одну из основных угроз мирному развитию человечества.