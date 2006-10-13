Страна начала отмечать День Матери досрочно

Будущие педагоги решили не дожидаться официального Дня матери. Студенты Белорусского Государственного Педагогического Университета им. Максима Танка уже поздравили женщин.

Главным подарком стала фотовыставка. Экспонаты для нее организаторы собирали из семейных архивов не один месяц. На всех фотографиях запечатлены матери работников и выдающихся студентов университета. Завершилось поздравление концертом. Участие в нем принимали не только студенты, но и профессиональные коллективы. Подобные мероприятия ко Дню матери проводятся в вузе не первый год. Однако на этот раз организаторы постарались особенно.

Также 12 октября в Минске чествовали многодетных матерей, у которых в этом году родился еще один ребенок. Для них работники Мингорисполкома подготовили праздничный концерт и памятные подарки. В Беларуси каждый год увеличивается количество семейных пар, решающихся стать многодетными. В столице уже 243 женщины, воспитывающие пять и более детей, удостоены Ордена Матери - одной из самых высоких наград Беларуси.

Уже второй год Мингорисполком и Министерство обороны совместно проводят музыкальный вечер для матерей погибших военнослужащих. 12 октября со сцены звучали слова благодарности и поддержки женщинам от руководства города. В Минске 91 семья военнослужащих погибших в Афганистане и 420 семей, чьи сыновья отдали свою жизнь при исполнении воинского долга в мирное время. Они охвачены заботой и вниманием государства. Регулярно проводятся встречи, где решаются все возникшие проблемы, оказывается материальная помощь.