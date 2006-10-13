Страна начала отмечать День Матери досрочно

Главным подарком стала фотовыставка. Экспонаты для нее организаторы собирали из семейных архивов не один месяц. На всех фотографиях запечатлены матери работников и выдающихся студентов университета. Завершилось поздравление концертом. Участие в нем принимали не только студенты, но и профессиональные коллективы. Подобные мероприятия ко Дню матери проводятся в вузе не первый год. Однако на этот раз организаторы постарались особенно.
Также 12 октября в Минске чествовали многодетных матерей, у которых в этом году родился еще один ребенок. Для них работники Мингорисполкома подготовили праздничный концерт и памятные подарки. В Беларуси каждый год увеличивается количество семейных пар, решающихся стать многодетными. В столице уже 243 женщины, воспитывающие пять и более детей, удостоены Ордена Матери - одной из самых высоких наград Беларуси.
Уже второй год Мингорисполком и Министерство обороны совместно проводят музыкальный вечер для матерей погибших военнослужащих. 12 октября со сцены звучали слова благодарности и поддержки женщинам от руководства города. В Минске 91 семья военнослужащих погибших в Афганистане и 420 семей, чьи сыновья отдали свою жизнь при исполнении воинского долга в мирное время. Они охвачены заботой и вниманием государства. Регулярно проводятся встречи, где решаются все возникшие проблемы, оказывается материальная помощь.