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Страховка от «Хромой лошади»: шесть ночных клубов и ресторанов Минска проверили на пожарную безопасность

15 декабря 2009 19:01
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В пяти из них выявили нарушения.

Эвакуационные выходы оказались либо захламлены, либо закрыты. В одном из заведений не нашли ключи от запасной двери. Рейд проводили ночью в выходные, когда в клубах больше всего посетителей. Далеко не все администраторы знают, сколько человек вмещают их заведения.

Генпрокуратура выступила с предложениями усилить контроль со стороны МВД, МЧС и повторно осмотреть увеселительные заведения накануне праздников.

Юрий Карпицкий, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генпрокуратуры Республики Беларусь:
Те же планы эвакуации, которые должны быть на видном месте, находились в темном помещении, либо были недоступны для всеобщего обозрения. Иногда этот план представлял собой ксерокопию технического плана помещения, без каких-либо обозначений, предусмотренных правилами пожарной безопасности. На этом плане было невозможно разобрать, как производится эвакуация.

# общество

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