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Страх уходит на второй план, на первом – спасение людских жизней: в Беларуси отмечают День спасателя

19 января 2017 06:19
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Новости Беларуси. В Беларуси разработали уникальный комплекс для предотвращения терактов. Инновационное устройство создали в Университете гражданской защиты МЧС. Гашение взрывной волны, происходит за счет рассеивания энергии взрыва в жидкости, находящейся в комплексе.

Устройство позволит минимизировать опасные поражения у людей. Сегодня же те, кто готов в любую минуту прийти на помощь и рисковать своей жизнью ради спасения других, отмечают профессиональный праздник – День спасателя. МЧС сегодня – это около тысячи боевых подразделений. На их вооружении находится свыше шести тысяч единиц техники, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Артем Маслов, спасатель ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь:
Страх уходит на второй план, на первом плане – спасение людских жизней, оказание помощи. И о страхе вспоминаешь только потом, когда возвращаешься в расположение. Спасатели никогда не желают спокойной ночи друг другу. Также не жалуются на отсутствие выездов. И новая форма – это признак того, что сегодня ты ее, скорее всего, обновишь.

# общество # МЧС Беларуси

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