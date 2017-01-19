Страх уходит на второй план, на первом – спасение людских жизней: в Беларуси отмечают День спасателя

Новости Беларуси. В Беларуси разработали уникальный комплекс для предотвращения терактов. Инновационное устройство создали в Университете гражданской защиты МЧС. Гашение взрывной волны, происходит за счет рассеивания энергии взрыва в жидкости, находящейся в комплексе.

Устройство позволит минимизировать опасные поражения у людей. Сегодня же те, кто готов в любую минуту прийти на помощь и рисковать своей жизнью ради спасения других, отмечают профессиональный праздник – День спасателя. МЧС сегодня – это около тысячи боевых подразделений. На их вооружении находится свыше шести тысяч единиц техники, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Артем Маслов, спасатель ГПАСУ «Республиканский отряд специального назначения» МЧС Республики Беларусь:

Страх уходит на второй план, на первом плане – спасение людских жизней, оказание помощи. И о страхе вспоминаешь только потом, когда возвращаешься в расположение. Спасатели никогда не желают спокойной ночи друг другу. Также не жалуются на отсутствие выездов. И новая форма – это признак того, что сегодня ты ее, скорее всего, обновишь.