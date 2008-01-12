Стоянки под контролем

В Могилёвской области комитет госконтроля наводит порядок на платных парковочных площадках. В областном центре обнаружены десятки автостоянок с многочисленными нарушениями. Антисанитария, оплата мимо кассы и неучтённые в регистрах стояночные места.

На территорию одного из предприятий Могилева проверка нагрянула вечером. По правилам оставлять здесь машины на ночь могут лишь работники учреждения. На деле сторож за полторы тысячи рублей любезно пропускал всех желающих. Правда, узнав, что очередной клиент из госконтроля, от участия в нелегальном бизнесе открестился.

<Вы с нас деньги взяли! - Ничего я не брала. - Как не брали? Есть два свидетеля: - Вы сами заехали и поставили машину. Сейчас позвоню, приедет Директор>.

Директор так и не приехал. Зато одна за другой начали появляться машины. По списку сторожа их должно быть чуть больше 70. Однако к девяти вечера приехали все 120. Оплата - в сторожке. Без кассового аппарата и каких-либо квитанций.

Подобные стоянки лишь верхушка айсберга. Есть такие, где даже элементарная разметка отсутствует. Они возникали еще в период зарождения стояночного бизнеса. И до сих пор не отвечают ни санитарным, ни экологическим нормам.