Столицу украсят 13 новых трамваев

С начала года минчане уже оценили четыре новых вагона, пятый выйдет на улицы города уже на следующей неделе. Отметим, что только за прошлый год этим видом транспорта воспользовалось 30 млн. человек. Это почти 7% пассажиров Минска.

В этом году трамвайный парк столицы обновится на 10%. Сначала года минчане уже оценили четыре новых трамвая, пятый выйдет на улицы города уже на следующей неделе. Отметим, что только за прошлый год столичные трамваи перевезли более 30 млн. человек. Это почти 7% пассажиров Минска.

Средний возраст 153 трамваев столицы -13 лет. Многие машины Рижского производства превышают установленные нормативы. В течении трех лет они будут списаны. На их смену придут трамваи отечественного производства.

Наряду с машинами опробованных конструкций, в будущем планируется выпускать и бесшумные трамваи. А это предполагает создание трамвайных путей, соответствующих современным стандартам.

Капитального ремонта требуют 13 км. трамвайных путей столицы. В этом году их модернизация пройдет от площади Змитрака Бядули до улицы Захарова. Сегодня проектируют и новую трамвайную линию в микрорайон "Серебрянка". Она продлит существующую линию от улицы Октябрьской.