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Столичным многодетным семьям начали оказывать помощь к новому учебному году

01 августа 2008 10:51
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На нее могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей-школьников. На каждого – 30% бюджета прожиточного минимума, который действует с сегодняшнего дня. На июль этого года в Минске на учете в органах соцзащиты состоит почти 4 тысячи 800 многодетных семей, в которых воспитывается более 15-ти тысяч детей.

Полная экипировка столичного первоклассника обойдется его  родителям в сумму от двухсот семидесяти  до шестисот тридцати  тысяч рублей. Одежду, обувь и канцелярские товары можно приобрести на расширенной продаже в сорока магазинах города до 10 сентября.
Покупателям на выбор предложено более двухсот моделей одежды для девочек  и свыше семидесяти образцов костюмов и комплектов для мальчиков. Представленный ассортимент, а это в среднем по 15 моделей в каждом размере, позволит родителям сделать выбор исходя из материальных возможностей.
# общество

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