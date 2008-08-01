Столичным многодетным семьям начали оказывать помощь к новому учебному году

На нее могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей-школьников. На каждого – 30% бюджета прожиточного минимума, который действует с сегодняшнего дня. На июль этого года в Минске на учете в органах соцзащиты состоит почти 4 тысячи 800 многодетных семей, в которых воспитывается более 15-ти тысяч детей.



Полная экипировка столичного первоклассника обойдется его родителям в сумму от двухсот семидесяти до шестисот тридцати тысяч рублей. Одежду, обувь и канцелярские товары можно приобрести на расширенной продаже в сорока магазинах города до 10 сентября.

Покупателям на выбор предложено более двухсот моделей одежды для девочек и свыше семидесяти образцов костюмов и комплектов для мальчиков. Представленный ассортимент, а это в среднем по 15 моделей в каждом размере, позволит родителям сделать выбор исходя из материальных возможностей.