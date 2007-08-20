Столичный зоопарк мечтает о глобальных изменениях

Минский зоопарк изучает общественное мнение по вопросу строительства третьей очереди. Высказаться по этому поводу может любой желающий на интернет-сайте и в специальном журнале. Здесь размещены эскизы проектов, которые могут войти в третью очередь. Если их утвердят, то через несколько лет зоосад ожидают большие перемены. Его площадь увеличится до 42 гектаров. Здесь построят новые вольеры для хищников, конюшню, виварий для грызунов и инсектарий. В пойме Свислочи разместят вольеры для птиц, благоустроят набережную и построят детское кафе. Кроме того, на территории зоопарка может появиться и небольшой океанариум с дельфинарием.