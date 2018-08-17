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Столичный сотрудник ГАИ остановил движение на проспекте, чтобы пожилая женщина перешла дорогу

17 августа 2018 20:02
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Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ остановил движение на оживленном проспекте, чтобы пожилая женщина смогла перейти дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичный сотрудник ГАИ остановил движение на проспекте, чтобы пожилая женщина перешла дорогу-1

Видео, которое уже стало популярным в интернете, снято очевидцами на проспекте Победителей в районе улицы Гвардейской.

К вынужденной остановке водители отнеслись с пониманием. Ну а бабушка, добравшись до места назначения, поблагодарила милиционера.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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