Столичный сотрудник ГАИ остановил движение на проспекте, чтобы пожилая женщина перешла дорогу

Новости Беларуси. Сотрудник ГАИ остановил движение на оживленном проспекте, чтобы пожилая женщина смогла перейти дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видео, которое уже стало популярным в интернете, снято очевидцами на проспекте Победителей в районе улицы Гвардейской.

К вынужденной остановке водители отнеслись с пониманием. Ну а бабушка, добравшись до места назначения, поблагодарила милиционера.