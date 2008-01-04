Столичный парк общественного транспорта расширяется

29 новых вагонов будут закуплены в этом году для минского метрополитена. С их помощью на 30 секунд будут сокращены интервалы движения поездов на второй линии метро. Вагоны приобретут у традиционных поставщиков - Мытищинского и Санкт-Петербургского заводов. К слову, стоимость одного состава из 5 вагонов - около 8,5 миллиардов рублей.



Кроме того, на улицы Минска в этом году выйдут 90 новых автобусов, 290 троллейбусов и 35 трамваев. Расширится и сеть городских маршрутов: это в первую очередь коснется районов с интенсивной застройкой - Лошицы, Сухарево, Красного Бора.