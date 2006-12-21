Столичный Дед Мороз приглашает ребят в свою резиденцию

В этом сезоне главный новогодний персонаж в своей резиденции будет принимать еще и группы ребят.Такая программа рассчитана на полтора часа и для воспитанников детских домов станет бесплатной. Дети посетят планетарий, где им расскажут о космических планетах и новогодних предсказаниях, совершат экскурсию по парку. Но самым приятным, безусловно, станет общение со сказочным волшебником. Из года в год все больше детей стараются лично встретиться с Дедом Морозом, который с радостью выслушивает любимые стихотворения и песни, а также рассказы об увлечениях и мечтах. Принимать в своей минской резиденции Дед Мороз начал 21 декабря.