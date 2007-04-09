Столичный банк вакансий пополняется

Двадцать пять тысяч новых рабочих мест планируется создать на предприятиях Минска до конца года.

Таким образом, количество трудящихся в секторе экономики столицы увеличится до миллиона семнадцати тысяч человек. Об этом сегодня говорили на традиционной планерке в Мингорисполкоме.

Специалисты городского центра занятости населения начали исследование потенциального контингента будущих специалистов. Тем, кто на данный момент нигде не занят, предложат попробовать свои силы на промышленных предприятиях и в сфере услуг. Для бывших безработных создадут новые рабочие места. С привлекательными условиями труда.

В нынешнем году количество трудоустроенных через городские центры занятости составило тринадцать тысяч человек. Уровень безработицы в столице самый низкий в республике - 0,5%. Удержать высокую планку нелегко - нужно не только оперативно отслеживать ситуацию на рынке труда, но и постоянно увеличивать количество рабочих мест. Часть вакансий займут сегодняшние выпускники. Ежегодно по проблеме трудоустройства в центры занятости обращаются более двух тысяч молодых людей

Еще один контингент, которому требуется работа - родители, лишенные прав. Полторы тысячи судебных постановлений поступило в городские центры занятости на недобросовестных родителей, которые ныне обязаны оплачивать содержание детей государством. Трудоустроены только 364 человека. 205 -"потерялись" по дороге на работу.