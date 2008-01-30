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Столичные власти решат проблему подтопления центра города

30 января 2008 18:38
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Во время сильных ливней вода уйдет в трубы. Под землей соорудят гигантский коллектор. 12 километров подземных магистралей пройдут от улицы Леси Украинки до промзоны Колядичи. Там воду будут собирать в пруды-фильтры и уже очищенная, она будет впадать в Свислочь.

Впервые его будут строить незаметно для горожан - без выхода на поверхность. Реализация проекта улучшит экологическую ситуацию в городе и решит проблему подтопления его центральной части.

О масштабности идеи говорит и объем его финансирования - только на первый участок потребуется 28 миллиардов рублей. Рассчитан проект на 5 лет.
# общество

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