Столичные власти решат проблему подтопления центра города

Во время сильных ливней вода уйдет в трубы. Под землей соорудят гигантский коллектор. 12 километров подземных магистралей пройдут от улицы Леси Украинки до промзоны Колядичи. Там воду будут собирать в пруды-фильтры и уже очищенная, она будет впадать в Свислочь.



Впервые его будут строить незаметно для горожан - без выхода на поверхность. Реализация проекта улучшит экологическую ситуацию в городе и решит проблему подтопления его центральной части.



О масштабности идеи говорит и объем его финансирования - только на первый участок потребуется 28 миллиардов рублей. Рассчитан проект на 5 лет.