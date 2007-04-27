Столичные власти отправились на "экскурсию" по Минску

27 апреля проходит традиционный весенний объезд столицы с участием руководства Мингорисполкома и глав администраций районов. Он начался в 8 утра с Октябрьского района. Представители служб городской администрации оценивают в основном работу коммунальных служб по благоустройству дворовых территорий, детских площадок. Таких объектов в нынешнем показе много - по два-три в каждом районе. В маршруте властей также несколько объектов образования, спортивных сооружений и зон отдыха. Попал во внимание и новый банно-оздоровительный комбинат в <Сухарево>. Он начнет работать уже через несколько недель. Завершится объезд в Ленинском районе. Он последний из девяти в сегодняшнем маршруте. И пока всем увиденным чиновники остались довольны.