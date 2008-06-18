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Столичные власти определят географию игорного бизнеса

18 июня 2008 18:10
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Мингорисполком будет определять места размещения казино в столице, также порядок работы подобных заведений. Такие полномочия ему предоставлены сегодня решением депутатов. Кроме того, сегодня определено, что в Минске при капитальном ремонте домов будет учтено их типовое проектирование. Такой подход позволит значительно сократить сроки ремонта и снизить стоимость работ на 40%. В столице 12 типовых серий домов. Подсчитано: ликвидация домов массовой застройки 60-х годов слишком затратная. 20 миллиардов долларов потребует снос старого и возведение на его месте нового жилья.
# общество

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