Столичные власти наводят порядок

Правоохранители объявили о проведении операции "Подъезд. Квартира".

Столичная милиция намерена активно бороться с квартирными ворами и нерадивыми продавцами, посещая места несанкционированной торговли. В борьбу с теми, кто продает товар в неустановленных местах, подключатся санитарные службы и налоговая инспекция.

В последнее время кражи участились во Фрунзенском и Московском районах. Сотрудники правоохранительных органов отмечают - экспроприаторы имущества минчан действуют профессионально и организованно.

Еще одна забота у правоохранительных органов - несанкционированная торговля. Специалисты санитарных служб выявили более пятидесяти мест в столице, где товар реализуют с земли. Задача сотрудников милиции совместно с налоговой инспекцией и санэпедемологами - заставить желающих продать излишки сельскохозяйственной продукции цивилизованно, на рынках. Пока это не удается.

От наведения порядка в торговле - к наведению порядка в благоустройстве. Реконструкция мест отдыха под пристальным вниманием городских властей. В частности, парка Челюскинцев и Лошицкого парка. Председатель Минсгориполкома считает, что последний после обновления может вполне составить конкуренцию московскому Царицино. Поэтому реконструкцию нужно провести в срок и качественно. Обновление ждет и улицу Маяковского. Эту магистраль нужно расширить до четырех полос, а так же подумать над обустройством развязок.

Еще одно задание минским архитекторам от столичного градоначальника - создание программы строительства паркингов в центральной части города.Волнуют городские власти и внутридворовые парковки. Руководство города вновь и вновь возвращается к необходимости строительства паркингов во дворах.

Инвентаризацию дворовых территорий коммунальщики провели, теперь слово за архитекторами. Еще одна насущная задача - проработать возможность строительства новых домов с подземными гаражами. Возможно, это и есть рецепт спасения от автомобильного засилья в столичных дворах.

