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Столичные власти наводят порядок

09 июля 2007 18:17
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Правоохранители объявили о проведении операции "Подъезд. Квартира".

Столичная милиция намерена активно бороться  с квартирными ворами и нерадивыми продавцами, посещая места несанкционированной торговли. В борьбу с теми, кто продает товар в неустановленных  местах, подключатся санитарные службы и налоговая инспекция. 

В последнее время кражи участились во Фрунзенском и Московском районах. Сотрудники  правоохранительных органов отмечают - экспроприаторы  имущества минчан  действуют профессионально и организованно.

Еще одна забота  у правоохранительных органов - несанкционированная торговля. Специалисты  санитарных служб  выявили более пятидесяти  мест в  столице, где  товар реализуют с земли. Задача  сотрудников  милиции  совместно с налоговой инспекцией и санэпедемологами - заставить  желающих продать излишки  сельскохозяйственной продукции цивилизованно, на рынках. Пока это   не удается.

От наведения порядка в торговле - к наведению порядка  в  благоустройстве. Реконструкция мест отдыха под пристальным вниманием городских властей. В частности, парка Челюскинцев и Лошицкого   парка. Председатель Минсгориполкома считает, что  последний после обновления может вполне  составить конкуренцию московскому  Царицино. Поэтому реконструкцию нужно провести в срок и качественно. Обновление ждет и улицу  Маяковского. Эту  магистраль   нужно расширить до четырех полос, а так же подумать  над обустройством развязок.

Еще одно задание  минским архитекторам от  столичного  градоначальника - создание программы  строительства паркингов в центральной части города.Волнуют городские  власти и  внутридворовые парковки. Руководство города вновь и вновь возвращается к  необходимости строительства паркингов во дворах.

Инвентаризацию дворовых территорий коммунальщики провели, теперь слово за архитекторами. Еще одна насущная задача - проработать  возможность строительства  новых домов с подземными   гаражами. Возможно,  это  и есть рецепт спасения  от автомобильного засилья в столичных дворах.

# общество

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