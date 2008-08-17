Столичные власти ищут эффективные меры защиты от вандализма

В подземных переходах города стали применять специальную пленку. Надписи граффитистов легко стираются с поверхности.

Они пишут свою историю на стенах родного города. Пестрые автографы, а то и целые картины подростки-граффитисты оставляют в переходах мимоходом. Так сказать, след на память. При этом красочные следы зачастую непонятного содержания приходится убирать совсем другим людям.

Настенные художества обходятся городской казне в копеечку. С начала этого года на устранение следов вандализма в подземных переходах было потрачено более 50 миллионов рублей. И эта сумма продолжает расти. В целях экономии строители и проектировщики вынуждены искать новые методы защиты от подземных вандалов.

Одним из таких методов стало использование специальной пленки "антиграф". Ее наносят на стены подземных переходов при капитальном ремонте. В результате надписи граффитистов легко исчезают после влажной обработки. Впрочем, нововведение предполагает большие финансовые затраты. Так, один квадратный метр защитного покрытия обходиться в 25 тысяч рублей. Сейчас в столице "антиграфом" покрыты стены только в 10 переходах.

От рук вандалов страдают не только стены. Частенько в переходах недосчитываются светильников. Повреждают и прозрачные навесы. Их не только царапают, но и разбивают. Самые проблемные в этом отношении переходы возле ЦУМа, на улицах Уральской, Долгобродской, на пересечении Партизанского проспекта и улицы Трудовой. Вредителям видимо, невдомек, что одно стекло стоит около миллиона рублей, да и делается по спецзаказу. И пока везли вот это, новое, хулиганы разбили другое – в переходе напротив.

Сообщения об испорченном имуществе фиксируют постоянно. Это не лучшим образом отражается на имидже города, его архитектурном облике. И очень обидно, что в такой красивой столице есть те, для которых этот имидж ничто.

