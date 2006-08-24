Столичные учителя обсуждают актуальные вопросы образования в режиме on-line

Точно такие же конференции организованы еще на трех площадках: в 10-й гимназии, 24-й гимназии-колледже и в РУП "Белтелеком".
Общение между участниками конференции происходит в режиме on-line. Организаторы видеоконференции называют ее началом так называемого "августовского" педсовета, который пройдет в Минске 30 августа.
Участники сегодняшней телевстречи - представители комитета образования мэрии, руководители управлений образования районов города, а также учителя, учащиеся и их родители. Для последних - это отличная возможность высказать свои замечания и предложения по организации в столице образовательного процесса.