Столичные светофоры будут светить по-новому

Вместо двадцати секунд, как это было ранее, разрешающий свет для пешеходов горит теперь лишь пять, а в течение 20 секунд длится <зеленое мигание>. В ГАИ надеются, что такая система позволит снизить количество аварийных случаев на дорогах. Ведь на мигающий зеленый, как правило, переходить улицу редко кто начинает.

Первые результаты нововведения уже есть. Белорусский национальный технический университет провел свое исследование. В нем приняли участие более двух тысяч пешеходов. Выяснилось, что при новой системе работы светофоров количество тех, кто заканчивает переход на красный свет, уменьшилось в восемь раз. И это при том, что пока в столице работают лишь три обновленных светофора. Все они расположены на проспекте Независимости.

В нынешнем году в столице вырастет и количество светофоров, с отсчетом обратного времени до смены сигнала. Планируется установить и новое вызывное табло для пешеходов. Оно разместится на верхушке светофора, и в случае появления желающих перейти улицу, будет автоматически подавать сигнал о необходимости смены сигнала светофора.

В настоящее время на некоторых регулируемых переходах работают панели с переключателем света, на которые пешеходы нажимают сами. А их из-за вандализма приходится часто менять.