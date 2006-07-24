Столичные светофоры будут светить по-новому

Первые результаты нововведения уже есть. Белорусский национальный технический университет провел свое исследование. В нем приняли участие более двух тысяч пешеходов. Выяснилось, что при новой системе работы светофоров количество тех, кто заканчивает переход на красный свет, уменьшилось в восемь раз. И это при том, что пока в столице работают лишь три обновленных светофора. Все они расположены на проспекте Независимости.
В нынешнем году в столице вырастет и количество светофоров, с отсчетом обратного времени до смены сигнала. Планируется установить и новое вызывное табло для пешеходов. Оно разместится на верхушке светофора, и в случае появления желающих перейти улицу, будет автоматически подавать сигнал о необходимости смены сигнала светофора.
В настоящее время на некоторых регулируемых переходах работают панели с переключателем света, на которые пешеходы нажимают сами. А их из-за вандализма приходится часто менять.