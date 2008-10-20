Столичные стройки – в центре внимания санитарных служб города

Оказалось, что каждая пятая стройка не соответствует санитарным нормам. С начала года именно по этой причине на 24-х объектах приостановили работы.

Стройка рядом с домом. От такого соседа только и жди: шум, грохот, пыль, грязь, груды отходов, битого кирпича. Строить быстро и качественно у нас умеют, правда, не все, кто за дело берется. Есть организации, за которыми шлейф недостатков. Затянут срок сдачи объекта – знай и с порядком проблемы. Грязные всегда, грязные иногда и никогда. Условно на такие три группы все стройки столицы можно поделить.

Состояние и благоустройство территорий строительных объектов самым непосредственным образом влияют на чистоту и порядок в городе. Что это самого порядка за последние годы стало больше, санитарные врачи не отрицают, но и ног не жалеют, ровно как и обуви, для контрольных рейдов.

На каждой пятой стройке в столице не обходится без нарушений. Зачастую не устраивает санитарных врачей состояние объектов, которые не сегодня завтра будут введены в строй. Тут почему-то чаще всего за собой прибираться строители забывают, а горы мусора – привычная вещь. Это картинка для антигероя. Но есть и те к кому не придраться. Стройка стройке рознь.

Подрядчикам, которые по другим понятиям работают – санитарные службы гроза и помощник. С начала года за нарушение правил и норм на строительных объектах Минска привлечено к ответственности без малого 600 должностных лиц. А на 24 стройках работы и вовсе были приостановлены.

