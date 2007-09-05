Столичные школы проводят техническое "перевооружение"

Телефоны для экстренной связи с директором и камеры видеонаблюдения. Эти и другие новинки появились в минских школах в новом учебном году.

Столичные школы в усиленном режиме осваивают новые виды техники. В минской школе №112 установлены в каждом учебном классе новые телефонные аппараты. Достаточно поднять трубку - и вы уже на связи с главном человеком в школе - директором.

Еще двадцать лет назад это казалось невозможным. Сегодня в школах столицы - высокоскоростной интернет и система видеонаблюдения. Все для того, чтобы улучшить качество учебного процесса и усилить безопасность.

Во время "техперевооружения" учителя не забывают и об экономии. Половина столичных учебных заведений оборудована энергосберегающими светильниками. Они дают 15% экономии электричества в год. Но главный плюс таких ламп - датчик регулирования освещения. Если в классе темно, свет загорится автоматически.

Всем этим нововведениям учителя школ дают только положительную оценку. И даже не опасаются, что телефоны в классах станут игрушкой для школьников. Главное, что все новинки повысят качество образования, а учиться в современных школах станет комфортнее и безопаснее.