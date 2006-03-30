Столичные санитарные службы провели опрос лиц без определенного места жительства

Цель - выяснить причины бродяжничества, возраст и образования людей, которые оказались на улице. Оказалось, что восемьдесят процентов на улице из-за потери документов и жилья, у двадцати двух процентов есть высшее образование. И более половины бомжей заявили о том, что хотят иметь постоянную прописку и место работы. Никто не знает, сколько бомжей в белорусской столице. Санитарные врачи называют предположительную цифру - около пяти тысяч. Большинство из них нуждается в медицинской помощи. Из заболеваний на первом месте - желудочные, кожные и педикулез. Санитарный пропускник для лиц без определенного места жительства работает меньше полугода. Однако даже за такое короткое время его посетили около тысячи пациентов. Здесь бомжи могут пройти полную дезинфекцию, правда, только на время. Чтобы помощь таким людям была наиболее действенной, санитарные службы столицы попытались выяснить у своих клиентов причины их бродяжничества, где и на какие средства они живут, что нужно для того, чтобы изменить их существование. Около пятидесяти процентов опрошенных бомжей заявили, что потеряли жилье из-за нахождения в местах заключения, примерно такое же количество виной своего бродяжничества считают потерю работы. И только двадцать два процента - злоупотребление алкоголем. По результатам анкетирования, большинство из них проживает в подвалах домов и на съемных квартирах, которые чаще всего оказываются притонами. Более половины имеют среднее, и около двадцати процентов высшее образование. Около восьмидесяти процентов опрошенных отметили, что хотели бы вновь обрести дом и работу. И только двадцать один процент желали бы получить место в приюте. Санитарные врачи утверждают, что подобных заведений в столице должно быть больше.