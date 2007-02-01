Столичные рынки подверглись скритике

Проверки выявили грубые нарушения. Из двадцати двух столичных рынков пять не соотвествуют санитарным нормам.

В их числе - Червеньский, Чижовский, мини-рынки Шабаны и Курасовщина. В ближайшее время они будут либо реконструированы либо закрыты.

Таково приниципиальное мнение городского руководства. Власти считают - для наведения порядка на столичных рынках сегодня нужны жесткие меры и готовы их применить.

Прежде всего мы должны заботиться о человеке, о покупателе. Товар не может быть качественным и безопасным,е сли он продаеться с нарушением санитарных норм - таково мнение городских чиновников. К сожалению, пока большинство столичных рынков далеки от идеала. Нет соотвествующей материально-технической базы, отсутствут ветлаборатории, холодильное оборудование.

Не лучшим образом выглядят и торговые павильоны. Штрафы и протоколы ситуацию не меняют. Рынок Шабаны в Заводском районе, реконструировать планировалось несколько лет назад, но дело так и не сдвинулось с "мертвой" точки. В такой же ситуации рынки Червеньский и Чижовский. Представители БЕлКОПсоюза считают, что дело тормозят проектировщики.

Будущее у столичных рынков есть. Сегодня в общем объеме торговли они обеспечивают треть товарооборота. Есть и эталоны для подражания Например, Комаровский рынок. Причем на его реконструкцию из городского бюджета не взято ни копейки. "Дорогу осилит идущий", - сказал председатель Мингорсиполкома Михаил Павлов. Если руководство торговых точек прислушается к этому совету, столичные рынки смогут стать еще одной визитной карточкой Миснка.