Столичные профсоюзы намерены возродить майские демонстрации

Минское городское объединение профсоюзов намерено возродить проведение в столице майской демонстрации в Праздник труда.С таким предложением выступил председатель этого объединения Николай Белановский. Он объяснил это тем, что молодежь теряет интерес к Первомаю, а люди старшего поколения испытывают ностальгию. Лидер городских профсоюзов напомнил, что в последний раз майская демонстрация в Минске прошла в 2001 году, участие в ней приняли около 6 тысяч человек. "Необходимо делать большое мероприятие с демонстрацией и митингом, праздничными гуляниями в районах. Поэтому мы и выступаем с предложением осуществить это уже в 2007 году", - добавил Николай Белановский.