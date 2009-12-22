Столичные правоохранители возбудили уголовное дело за распространение ложных сведений в интернете

До трёх лет лишения свободы можно получить за клевету во всемирной паутине.

В милицию обратилась молодая минчанка. На одном из сайтов кто-то разместил объявление о том, что она якобы оказывает интимные услуги. Был указан личный номер телефона. Женщина считает, что подобная информация порочит её честь и достоинство.

Александр Ластовский начальник центра информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Это один из недругов, который возможно появился у неё в то время, когда она регистрировалась и активно посещала сайты. У милиции есть несколько подозреваемых интернет пользователей и сейчас ведётся активная работа по установлению личности.