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Столичные правоохранители накануне нового учебного года проводят традиционную акцию "Внимание – на дороге дети!"

26 августа 2008 08:50
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В связи с тем, что в город с каникул вернулись школьники, ГАИ призвало водителей быть особенно внимательными вблизи детских учреждений, школ, кинотеатров, парков и остановок общественного транспорта. За время каникул дети отвыкли от интенсивного дорожного движения. Авто-владельцы должны соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов. Акция продлится до 10-го сентября.
# общество

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