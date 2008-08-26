Столичные правоохранители накануне нового учебного года проводят традиционную акцию "Внимание – на дороге дети!"

В связи с тем, что в город с каникул вернулись школьники, ГАИ призвало водителей быть особенно внимательными вблизи детских учреждений, школ, кинотеатров, парков и остановок общественного транспорта. За время каникул дети отвыкли от интенсивного дорожного движения. Авто-владельцы должны соблюдать скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов. Акция продлится до 10-го сентября.