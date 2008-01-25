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Столичные поликлиники и больницы объединили в одну телекоммуникационную сеть

25 января 2008 15:55
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В Минске создана единая корпоративная телекоммуникационная сеть между больницами, поликлиниками и диспансерами. Теперь врачи смогут оперативно обмениваться данными медицинских обследований в текстовом и графическом изображениях. Ноу-хау также позволит проводить электронные консилиумы и сеансы телемедицины. Планируется, что в полную силу система заработает в 2009 году. Всю интересующую информацию о пациенте врач сможет получить в течение одного дня.
# общество

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