Столичные поликлиники и больницы объединили в одну телекоммуникационную сеть

В Минске создана единая корпоративная телекоммуникационная сеть между больницами, поликлиниками и диспансерами. Теперь врачи смогут оперативно обмениваться данными медицинских обследований в текстовом и графическом изображениях. Ноу-хау также позволит проводить электронные консилиумы и сеансы телемедицины. Планируется, что в полную силу система заработает в 2009 году. Всю интересующую информацию о пациенте врач сможет получить в течение одного дня.