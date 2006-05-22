Столичные парковки: <деньги из воздуха> или <деньги на ветер>?

Столичные парковки и автостоянки вновь в центре внимания. Сотрудники Главного управления внутренних дел Мингорисполкома проверили их работу. Как выяснилось, поставить на въезде шлагбаум и собирать деньги пытаются многие, но редко делают это законно.

Специалисты ставят под сомнение существование многих гостевых автостоянок, на которых, по их мнению, плату берут <за воздух>. Столичные стражи порядка проверили работу 97 платных парковок . По словам Евгения Полуденя, исполняющего обязанности начальника милиции общественной безопасности и специальной милиции ГУВД Мингорисполкома, на девяти из них деньги взимались незаконно. У работников не было необходимых документов и кассовых суммирующих аппаратов. Куда уходили <левые> рубли, теперь разбираются налоговые службы.

Легальные парковки и автостоянки пока не оправдывают ожиданий. У автолюбителей есть возможность не платить, и они этой возможностью пользуются. Лишь каждый второй водитель проявляет сознательность.

Специалисты рассчитывают на то, что в скором времени будет утвержден новый Административный кодекс, в котором будет предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты сборов.