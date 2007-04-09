Столичные парки выходят из зимней спячки

Сезон аттракционов и отдыха откроется в Минске на 16 дней раньше обычного.

Столичные парки имени Горького и Челюскинцев примут первых посетителей уже на этой неделе. Закрытые в ноябре на консервацию аттракционы сейчас "размораживают", детально обследуют, по-новому монтируют и готовят к эксплуатации. Сейчас техническое освидетельствование проходят 35 столичных аттракционов. Особое внимание - каруселям парков Горького и Челюскинцев. Они откроются уже 14 апреля.

"Подготовка аттракционов включает много работ. В конце сезона они дефектуются. И по дефектным катам проходит замена запчастей, заказываются новые", - сообщал главный инженер УП "Городские парки Минскзеленстроя" Анатолий Яцкевич.

Страсти вокруг любимого аттракциона минчан "Супер-8" кипят уже который год. Каждую весну начинаются споры о том, быть или не быть "американским горкам". Одни сетуют на износ карусели и предлагают ее демонтировать. Другие убеждают, что подобные аттракционы работают до ста лет. Так или иначе, в этом году "Супер-8" пройдет осмотр с особым пристрастием.

Два года назад в столичном парке Челюскинцев началась реконструкция. Сейчас ведутся работы по третьей очереди: меняют освещение, выкладывают плитку, строят административное здание. Все работы планируют завершить к концу года. А уже с 1 мая в парке начнут работать еще два уникальных аттракциона - это детский поезд. В апреле будет проводиться тендер на закупку нового автодрома и пяти машинок к нему.

К новому сезону готовят не только аттракционы. Столичные озеленители украшают парки цветами и кустарниками. Не останутся минчане и без речных прогулок. Катер "Августин" с новым мощным двигателем начнет курсировать по Свислочи уже с 16 апреля - пернатым придется потесниться.