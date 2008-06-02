Столичные озеленители готовят плацдарм для смелых дизайнерских воплощений

Новый цветочный формат удивит уже 3 июля. Сегодня для озеленителей наступило время "Ч". Пока позволяет погода, придают минским клумбам второе дыхание. От тюльпанов и нарциссов остается лишь сухое воспоминание. Будущее за бегониями, петуниями и сальвиями. В них город будет утопать уже через месяц.



Теперь цветники высаживают не только в надписи и фигуры, но и в символы - где "живет" телеканал СТВ теперь можно будет определить не только по флагам, но и по газону. Сделать собственный логотип на заказ – сегодня вполне исполнимо и даже модно. Оранжевые цветы искали долго и нашли.



"По высокой траве в полный рост" сотрудники Минскзеленстроя гуляют даже по выходным. Причем, 10 часов в сутки. Пять тысяч гектар городских зарослей уже осилили. Еще столько же – впереди. Трава есть, оборудование есть - только рук не хватает. На помощь приходят студенты.



Что касается лесопарковых зон – их теперь не только благоустраивают, но и регулируют в количестве. То есть парковки строим – зелень при этом не трогаем.