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Столичные "огни" засверкают ярче

05 июня 2007 14:18
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Современные дизайн-решения будут использовать для иллюминации центра Минска.Старые конструкции заменят на более эффектные. Главное их достоинство - энергосбережение. Преобразования коснутся проспектов Независимости и Победителей. Некоторые участки автоматизируют, цвет и свет на них будет динамично меняться круглосуточно. Отметим, что оригинальные технологии разработали специалисты "Мингорсвета". Они уже приступили к монтажу новой иллюминации - в районе стелы "Минск - город-герой", на Октябрьской площади и вдоль площади Победы. Полностью работы завершат в следующем году.
# общество

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