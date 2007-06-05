Столичные "огни" засверкают ярче

Современные дизайн-решения будут использовать для иллюминации центра Минска.Старые конструкции заменят на более эффектные. Главное их достоинство - энергосбережение. Преобразования коснутся проспектов Независимости и Победителей. Некоторые участки автоматизируют, цвет и свет на них будет динамично меняться круглосуточно. Отметим, что оригинальные технологии разработали специалисты "Мингорсвета". Они уже приступили к монтажу новой иллюминации - в районе стелы "Минск - город-герой", на Октябрьской площади и вдоль площади Победы. Полностью работы завершат в следующем году.