Столичные маршрутки в центре внимания Комитета госконтроля

За часовой рейд ранним утром 4 ноября было проверено более пятидесяти микроавтобусов и почти в половине случаев выявлены значительные нарушения. Так, массовыми остаются сокрытие выручки, провоз пассажиров сверх числа сидячих мест и не соблюдение порядка оформления путевых листов. Наиболее многочисленным стал провоз безбилетников. В число нарушителей попали девять предприятий, и пять предпринимателей. На каждого водителя наложен штраф. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности субъектов предпринимательской деятельности.