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Столичные маршрутки в центре внимания Комитета госконтроля

04 ноября 2006 14:00
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За часовой рейд ранним утром 4 ноября было проверено более пятидесяти микроавтобусов и почти в половине случаев выявлены значительные нарушения. Так, массовыми остаются сокрытие выручки, провоз пассажиров сверх числа сидячих мест и не соблюдение порядка оформления путевых листов. Наиболее многочисленным стал провоз безбилетников. В число нарушителей попали девять предприятий, и пять предпринимателей. На каждого водителя наложен штраф. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности субъектов предпринимательской деятельности.
# общество

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