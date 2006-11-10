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Столичные маршрутки снова в центре внимания

10 ноября 2006 11:40
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В Минске в течение часа проверили 50 микроавтобусов. В 24 выявили нарушения. В большинстве случаев не выдавались билеты.В 19 маршрутных автобусах оказалось более 150 безбилетников. Водителей при этом оштрафовали на сумму 124 тыс. рублей. Кроме этого, практически все предприниматели не оформляли путевые листы. То есть не фиксировали сверхурочную работу водителей. На время проверки большинство из них находились на линии более полутора часа. Хотя согласно путевым листам еще и не приступали к работе.
# общество

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